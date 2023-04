Addio alla prof di francese Franca Martelli

Martedì in ospedale è deceduta Franca Martelli (nella foto), 81 anni, assai conosciuta in città come insegnante di lingua e letteratura francese, attività che aveva svolto per parecchi anni nelle scuole medie e superiori. Figlia del noto fotoamatore Roberto Martelli, la docente per decenni aveva coinvolto gli alunni in letture, poesie, eventi legati alla storia francese. Franca Martelli era una persona molto riservata: la sua morte ha lasciato grande rimpianto nelle amiche più care e in chi la conosceva e ne apprezzava l’umanità e la cultura.