Addio alla professoressa Giannetta Gardini

Si svolgeranno alle 10 presso la chiesa del Suffragio, in corso della Repubblica, i funerali della professoressa Giannetta Gardini, insegnante di ragioneria e tecnica bancaria, che per molti anni ha insegnato negli istituti scolastici di Forlì e anche di Rimini. È deceduta dopo una lunga malattia all’Hospice di Forlimpopoli. Già amministratrice della società Labor insieme alla sorella Giovanna, e figlia di Bruna e di Nino Gardini imprenditore edile forlivese degli anni 60.

Gardini era nata in Eritrea, a Decameré dove visse per alcuni anni. Vide suo babbo per la prima volta a sei anni, al ritorno in Italia, poiché lui era stato fatto prigioniero e portato in un campo di prigionia in Rhodesia. Lascia il marito Rosario Ziniti, magistrato già presidente di Corte d’Appello di Bologna e già presidente Commissione Tributaria di Ravenna, Maria Grazia giudice di Pace, Silvia sostituto procuratore presso la procura di Ravenna, Francesco responsabile amministrativo Soles Tech e i nipoti. Molti studenti la ricordano con stima ed affetto, e tra i vari attestati giunti alla famiglia vi è anche quello di Eraldo Pecci, calciatore che giocò pure in nazionale. Tra coloro che furono suoi colleghi vi fu anche don Oreste Benzi a ragioneria a Rimini.

Tra quanti la conobbero, colleghi e studenti, c’è chi ne ricorda la determinazione, positività e altruismo, e che con discrezione assisteva persone e amiche sole o in difficoltà. Una veglia di preghiera si è svolta ieri nella chiesa del Suffragio.

Alessandro Rondoni