Addio alla staffetta partigiana Nara Lotti

E’ morta a Santa Sofia il giorno di Natale, a 95 anni Nara Lotti l’ultima staffetta partigiana dell’VIII Brigata Garibaldi. Nara nasce in una famiglia molto povera da Elvira Foietta e Francesco. Fin da piccola aiuta la madre in mille lavori perché il padre Francesco muore nel 1933 per la malaria contratta nel primo conflitto mondiale. Frequenta le cinque classi delle elementari e dopo l’8 settembre con il ritorno a casa dei fratelli Aldo e Adelmo la sua famiglia da sempre schierata a sinistra, entra nel mirino dei fascisti che distruggono anche la casa.

Prima Adelmo ‘Boris’ alla fine del 1943 e poi Aldo ‘Dinola’ prendono la strada della montagna e anche Nara dal gennaio 1944, a nemmeno 16 anni, si mette a disposizione della formazione partigiana comandata da Libero ed inizia la sua attività portando vestiario e pistole alla Rocchetta, nella zona di Poggio alla Lastra - Strabatenza dove operava la 5ª compagnia di Giuseppe Carboni di Faenza: "Erano giovani e senza nulla, avevano bisogno di tutto".

Dopo il rastrellamento dell’aprile ‘44 opererà invece nell’area Collina di Pondo-Spinello fino alla liberazione di Santa Sofia il 18 ottobre dello stesso anno. Insieme ad Emilia Lotti, Ariella Farneti e Ida Valbonesi fondò l’Unione Donne Italiane a Santa Sofia. Iscritta al Pci, nel 1951 si sposa con Luigi ‘Dori’ Bandini già partigiano dell’VIII Brigata Garibaldi con Aldo Palareti.

Dopo la nascita del figlio Oscar e poi di Brunella, inizia a lavorare come aiuto cuoca nella refezione scolastica, nei cantieri di rimboschimento, a lavorare le pelli o negli allevamenti di polli. Nel 1972, come orfana di guerra, assume l’impiego al Nefetti come cuoca fino alla pensione nel 1988. Ha poi fatto parte del comitato cittadino che per anni si è battuto in più occasioni per la salvaguardia dell’ospedale scontrandosi duramente anche con i vertici del suo partito.

Testimone preziosa del biennio 1943-44 e del dopoguerra (decine le interviste e i video sulla sua esperienza insieme a mostre e libri) è da sempre iscritta all’Anpi e socia della Cooperativa reduci combattenti partigiani. Donna tenace e senza peli sulla lingua, era presente a tutte le ricorrenze e soprattutto negli incontri con le nuove generazioni e gli studenti per tramandare le storie partigiane e i valori di libertà e solidarietà alla base della Costituzione repubblicana e antifascista con un messaggio chiaro: "Dobbiamo sempre lottare per i nostri diritti di cittadini, ma non dimentichiamo mai i nostri doveri".

La salutano i figli Oscar e Brunella, la nuora, il genero, sei nipoti, quattro pronipoti, i parenti tutti, gli amici e i compagni delle sezioni Anpi. I funerali avranno luogo oggi con partenza alle 11 dalla camera ardente del Nefetti per il locale cimitero.