Addio all’avvocato Bonfante: aveva 90 anni Oggi l’ultimo saluto

È morto all’età di 90 anni a Tredozio l’avvocato Luigi Cesare Bonfante, "un pilastro del nostro paese e dell’amministrazione comunale, uno storico locale molto importante e obiettivo e una figura di riferimento per tutti", commenta la sindaca Simona Vietina. I suoi funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14.30 nella chiesa della Compagnia al centro del paese. Bonfante lascia i figli Cesare e Lorenzo, dopo essere rimasto anni fa vedovo di Lina Montefiori, sorella di Germano e Giulio Montefiori, noti musicisti e orchestrali in tutta la Romagna.

Avvocato per una vita, Bonfante è stato anche giudice del tribunale di Ravenna. Ma la sua attività sociale e culturale l’ha svolta a Tredozio e nella Romagna Toscana. Socio fondatore del Gruppo Alpini del paese e dell’Istituto storico della Resistenza; componente della Banda di Tredozio e poi anche di Modigliana, suonando vari strumenti, fra cui il clarino e la fisarmonica, figlio d’arte, perché il padre Cesare era musicista a tempo pieno, maestro di varie Bande e scuole musicali, fra cui quelle di Tredozio, Rocca San Casciano e Faenza. In paese è stato per tanti anni anche socio della Società di Mutuo Soccorso (associazione che aiuta tuttora le persone in difficoltà per il trasporto agli ospedali e poliambulatori della Romagna), di cui ha scritto anche la storia. Il suo nome come scrittore e storico resterà legato alla monumentale ricerca storica in due volumi ‘La guerra nelle mie valli’, Valgimigli, Faenza, 2006 (1.152 pagine), sulle vicende della seconda guerra mondiale e la Resistenza nelle vallate romagnole.

Quinto Cappelli