Addio all’ex assessore Bravaccini. Santa Sofia piange ’il Biondo’

È morto a 69 anni all‘Hospice di Forlimpopoli Maurizio Bravaccini, per tutti ‘il Biondo‘, soprannome che aveva mutuato dal babbo. Conosciutissimo e stimato a Santa Sofia, dove viveva, aveva iniziato a lavorare molto giovane e, dopo un impiego in un mobilificio, era stato assunto allo Stabilimento Tipografico dei Comuni che aveva lasciato solo in occasione del pensionamento. Tra le sue passioni la pesca e i bonsai, ma soprattutto era molto sensibile ai temi della salvaguardia dell‘ambiente e del fiume.

Dal 2009 al 2014 era stato nominato assessore dall‘allora sindaco Flavio Foietta. "Ha seguito con passione e serietà – precisa Foietta – i problemi delle frazioni, la cura del verde cittadino, del parco fluviale oltre ad impegnarsi nella protezione ambientale nei rapporti con le scuole e nella protezione civile. Un bravo cittadino e un amico. Ci mancherà". Molto determinato, Bravaccini non ha mai nascosto le sue idee politiche orientate decisamente a sinistra, così come il suo antifascismo. Aveva molti amici con i quali ha condiviso un lungo percorso. Lo piangono la sorella Loredana, i nipoti, la compagna, i parenti, Fiorella e gli amici di una vita. Ancora non è stata fissata la data del funerale.

o.b.