Addio all’ex capo dei vigili Ercolani. Gestì la libreria ’Il Cenacolo’ Ermanno Ercolani, ex comandante della Polizia municipale, è ricordato per la sua passione per l'arte. Dopo 30 anni di servizio, ha gestito una libreria e coltivato l'amore per la cultura. Lascia la moglie, la figlia e il nipote. Funerali domani.