Addio all’ex postino e volontario Adalberto Palotta

E’ morto a 74 anni Adalberto Palotta, di Galeata. Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti i tanti cittadini che lo conoscevano come persona che si è sempre spesa per la comunità. Nato a Ricò (Meldola), si era poi trasferito a Galeata. Impegnato politicamente nella Dc, nel Circolo Acli e poi nel Ppi e nella Margherita, conosceva tutti in quanto era stato assunto alle Poste e, dopo aver ottenuto il trasferimento dal suo primo impiego a Reggio Emilia, aveva svolto la professione nella Val Bidente. Colpito da due tragedie famigliari con la morte del figlio e della giovane moglie, si era rialzato stando vicino alla figlia Tiziana e impegnandosi nel volontariato: costante è stato il suo impegno nella parrocchia, nella Fraternita della Misericordia e nella Pro loco. Persona positiva, si era rifatto una famiglia sposandosi con Fatima, originaria del Marocco.

I funerali avranno luogo mercoledì 17 settembre partendo alle 14.30, dalla camera ardente dell’ospedale Nefetti alla volta della chiesa di San Pietro in Bosco dove sarà celebrata la funzione religiosa e poi l’ultimo viaggio al cimitero comunale. Lo piangono la moglie, la figlia, i nipoti e gli amici oltre all’amministrazione comunale che ricorda il suo impegno sociale.

o. b.