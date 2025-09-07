Addio all’imprenditore edile Umberto Giorgio Trevi

Il mondo imprenditoriale romagnolo è in lutto per l’improvvisa scomparsa, avvenuta venerdì notte, di Umberto Giorgio Trevi, 83 anni, forlivese, imprenditore edile, già presidente di Ance (associazione nazionale costruttori edili) di Forlì-Cesena. È stato anche fondatore e vicepresidente della Banca Popolare di Forlì, presidente del Consorzio Fidi industria Forlì e Rimini e presidente di varie società. Tra queste Quasco, Ervet ed Aster. Spicca anche il legame con la società Santa Monica, proprietaria dell’autodromo di Misano: dal 1987 al 2017, per trent’anni, aveva ricoperto vari ruoli, fino alla carica di vicepresidente.

"È con commozione e con dolore – afferma Stefano Maggiani, governatore del distretto Lions 108 A – che apprendo della scomparsa del nostro caro amico Umberto Giorgio, socio del Lions Club Forlì Valle del Bidente. Lo ricordo con grande affetto, sia per l’amicizia personale, sia per la sua presenza nella mia formazione, una figura di rilievo nel panorama economico e imprenditoriale provinciale". Trevu era tuttora vicepresidente del sodalizio: in passato era stato sia presidente sia governatore.

"Umberto era una persona amabile, piacevole e sorridente – spiega l’ingegner Franco Sami, amico di lunga data –, un uomo autorevole e un imprenditore serio, conosciuto e rispettato anche fuori della Romagna. Tante sono state le occasioni di confronto professionale e personale e come Lions organizzeremo un momento di ricordo e di riflessione in sua memoria".

Umberto Giorgio Trevi lascia i figli Marco e Claudia e la moglie Milena, pittrice. Martedì mattina il feretro partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgani-Pierantoni in direzione della parrocchia di San Giovanni Evangelista di via Mario Angeloni, dove alle 10.30 si terranno le esequie funebri.

Gianni Bonali