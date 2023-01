Addio all’ultimo compagno di Corbari

Avrebbe compiuto 97 anni il prossimo maggio Artibano Bulzoni, morto ieri. Con lui se ne va l’ultimo partigiano rimasto in vita del battaglione Corbari. Di formazione mazziniana, dopo la guerra lavorò a lungo come albergatore e per tanti anni fu direttore del Grand Hotel delle Terme di Brisighella. Rientrato a Forlì, ha dedicato attenzione e impegno nel promuovere attività di ricerca rivolte in particolare alle scuole e finalizzate a costruire una cultura di pace. "Fino a che gli è stato possibile – dice il sindaco Gian Luca Zattini – Bulzoni ha testimoniato con la presenza assidua, distinta e autorevole, la consapevolezza dell’alto valore dell’esperienza da lui vissuta da ragazzo, quando giovanissimo entrò nelle file della Resistenza". Lui e l’amico Sergio Giammarchi, scomparso nel 2021, infatti avevano fatto parte del Battaglione Corbari che operò in stretto contatto con l’esercito alleato. "Insieme li ricordiamo sempre presenti a tutte le iniziative istituzionali dedicate alla memoria e alla promozione dei valori della Costituzione italiana".

"Abbiamo perso l’ultimo protagonista di quelle eroiche vicende che tanto hanno significato per la Resistenza – scrivono Vico Zanetti, presidente dell’Anpi di Forlì, e Miro Gori numero uno dell’associazione provinciale –. Nostro iscritto, sempre presente a tutte le iniziative che ricordavano le gesta del suo battaglione. Uomo distinto, di poche parole, era il contraltare di Sergio Giammarchi. Era bellissimo vederli insieme, l’esuberanza di Sergio e la riservatezza di Artibano. Due facce della stessa medaglia. Due fratelli, due compagni, che ricorderemo anche sabato e domenica, raccontando le gesta di Iris Versari, che con loro condivise la lotta al fascismo".

Iris Versari faceva parte, infatti, dello stesso gruppo. A lei è dedicato lo spettacolo ‘Radici resistenti: Iris Versari’, in programma domani alle 18.30 presso il locale Games Bond di via Francesco Daverio 5. Si replica domenica alle ore 17 a Portico, presso il teatro di via Tosco Romagnola 31 intitolato proprio a lei. L’iniziativa – spiega l’Anpi Valle del Montone – si svolge come proseguimento delle manifestazioni per il centenario della nascita di Iris Versari.