Addio commosso sui social a ’Dule’ Arandelovic, morto in moto

"Sempre sorridente e gentile", così Alice, una commerciante di Brisighella definisce Dusan Arandelovic, classe 1984, originario dell’est Europa, morto sabato in moto sulla Faentina in un tragico incidente, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Modigliana e di Forlì, vani i soccorsi del 118.

Il 41enne, poco dopo le 15.30, ha perso il controllo del proprio scooter 125 poco oltre il confine tra la provincia di Ravenna e quella di Forlì-Cesena, in località Rivatella a Modigliana, dove era diretto, finendo contro un muretto. Fatale l’impatto, forse con la testa, nonostante la vittima indossasse un piccolo casco, non però di tipo integrale. Il guidatore, sbalzato di sella, è finito sull’asfalto privo di vita.

Residente a Brisighella da diversi anni, Arandelovic lavorava in un’azienda agricola a Modigliana. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, in particolare sulla pagina Facebook ’Brisighella aperta’, da parte di quanti lo conoscevano o lo avevano anche solo incrociato una volta lungo il loro cammino.

Dusan – ’Dule’ per molti – viene definito "gran lavoratore, dal cuore d’oro" e, sempre sul canale social, si legge che lascia i genitori e due fratelli. "Certe notizie arrivano come lame dritte al cuore – scrive Sabrina –. Ciao caro Dule. Riposa in pace. Sentite condoglianze alla famiglia".

"Non lo conoscevo di persona – dice Jader Dardi, sindaco di Modigliana – ma so che ha lavorato qui anche presso il fondo agricolo, azienda vinicola Il Teatro. Li ho incrociati poco fa qui alla manifestazione ’Stella dell’Appennino’ in paese ed erano davvero molto dispiaciuti".