Addio Diana Minghetti, imprenditrice creativa

È venuta a mancare nella notte tra giovedì e venerdì scorsi l’imprenditrice Diana Minghetti. Nata nel 1959 era titolare dell’agenzia di comunicazione Meeting Packet snc: lascia il marito Daniele Savelli. Era stata anche dirigente di Confartigianato Forlì: è, infatti, il presidente Luca Morigi a ricordarla: "È difficile trovare le parole per esprimere un dolore così grande come quello per la perdita di una persona cara. L’imprenditrice Diana Minghetti non era solo una dirigente, da vent’anni attiva nei diversi organi di Confartigianato di Forlì, era soprattutto un’amica. Sempre disponibile, sempre propositiva e pronta a tuffarsi in nuovi progetti, era un vulcano di idee. Era una creativa a tutto tondo, la sua agenzia di comunicazione, la Meeting Packet snc, un punto di riferimento del settore e i suoi allestimenti fieristici sono stati più volte premiati nei consessi più prestigiosi. Lo stop, imposto al comparto dalla pandemia, l’aveva portata a dedicarsi alla nuova sfida dell’interior design, sempre con il gusto per il bello e per l’attenzione al dettaglio, che erano fra i suoi tratti caratteristici. Non si è mai persa d’animo, coraggiosa e determinata, ha affrontato le difficoltà senza perdere il suo spirito positivo, divenendo portavoce del gruppo di allestitori che ha battagliato per la tutela del settore fieristico, tra i più penalizzati dal lockdown".

Colpita da malattia è deceduta presso l’ospedale Pierantoni Morgagni. Da qui partirà il corteo funebre martedì 27 giugno alle 10 per la chiesa di Barisano e il Cimitero Monumentale.

Matteo Bondi