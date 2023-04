Addio drive-through Sempre meno positivi: Ausl, ora tamponi solo negli ambulatori

È in un certo senso una data storica, quella di oggi, legata alla pandemia da Covid-19. Niente più tamponi al punto ’Drive through’ allestito in via Punta di Ferro. Da quando fu aperto, nel novembre 2020, sono stati eseguiti ben 267mila tamponi. È come se ogni cittadino forlivese – neonati e centenari compresi – si fosse sottoposto al test oltre 2 volte ciascuno; oppure, considerando la valenza comprensoriale del ’Drive through’, se tutti i residenti del Forlivese ci fossero andati una volta e mezzo. Senza contare ovviamente tutti quelli effettuati nelle farmacie.

Per molti mesi le abitudini di tutti sono state sconvolte, basti ricordare le lunghissime code in via Bertini, il traffico in tilt, con attese anche di 4 ore, in particolare nell’inverno tra il 2021 e il 2022. In alcuni periodi le auto furono disposte su più file e arrivarono fino a via Bertini. Tanto che si valutò di spostare tutto in un’area ancora più grande. Sembra passato un secolo.

Visto che la pandemia pare sotto controllo, ora cambiano perciò le modalità per sottoporsi al test relativo al Coronavirus. Da lunedì i tamponi molecolari per diagnosi saranno effettuati al punto prelievi di via Colombo 13 (all’ingresso F) dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15: un’ora al giorno, 5 a settimana. I tamponi antigenici di guarigione, limitatamente alle categorie già previste – vale a dire operatori sanitari privati e pazienti immunodepressi – continueranno invece a essere effettuati all’ambulatorio vaccinazioni dell’Igiene Pubblica in via della Rocca, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15 e martedì e giovedì dalle 16 alle 17. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni contro il Covid-19, anche in questo caso via Punta di Ferro non è più il riferimento: bisogna recarsi al punto prelievi dell’ospedale Morgagni-Pierantoni (padiglione Vallisneri). L’attività vaccinale si svolge il giovedì dalle 14 alle 16.30.

Intanto, come ogni venerdì, la Regione ha diramato il bollettino settimanale che monitora il Covid-19. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 18 (5 in meno rispetto alla settimana precedente). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 415 (17 in meno). All’ospedale di Forlì risulta una sola persona positiva ricoverata in terapia intensiva. Nel territorio forlivese i contagi sono stati 49 nell’ultima settimana, senza alcun decesso.