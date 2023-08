Addio Giorgio Nanni farmacista e volontario Unitalsi

Lutto nell’ambiente sanitario. È deceduto a 86 anni il dottor Giorgio Nanni (foto), titolare della Farmacia omonima di viale Roma, da lui gestita dal 1969 e di recente con nuova sede. Rappresentante a tutto tondo del settore farmaceutico, era stato fondatore di Corofar, presidente di Federfarma e, soprattutto, personaggio fuori del comune nel dedicarsi a favore del cittadino. "Una figura professionale senza tempo e su cui potere sempre contare per la sua encomiabile e profonda esperienza": lo ha ricordato così il collega Alberto Lattuneddu, attuale presidente di Federfarma. Nanni era stimato anche per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo, nel Rotary Club e come volontario dell’Unitalsi: molti lo ricordano proprio per il suo impegno nell’associazione che allestisce i viaggi di pellegrini e malati a Lourdes.

r. r.