Addio Re Artù, beniamino dei campeggiatori

di Oscar Bandini

Ha gettato nello sconforto la morte di Re Artù il cavallo che era diventato il beniamino degli affezionati utenti del campeggio ‘Capanno’ di Badia Prataglia. Siamo nel versante aretino del Parco nazionale a pochi chilometri dal Passo dei Mandrioli che congiunge la Romagna alla Toscana e molti dei frequentatori di questa storica area attrezzata, posta a 1000 metri di altitudine, immersa nel verde dell’area protetta tosco-romagnola patrimonio Unesco, sono infatti romagnoli e in gran parte forlivesi, cesenati e ravennati.

"Molti di coloro che frequentano il Parco nazionale e si fermano nel piazzale davanti al Campeggio Capanno – spiega Franco Mambelli, volto noto della politica e della cultura di Forlimpopoli, che da 49 anni trascorre le vacanze estive proprio al Capanno – hanno conosciuto un cavallo, che assieme ad altri tre, stazionava nel recinto sopra il parcheggio. Era spesso vicino alla staccionata e bambini e adulti si avvicinavano per accarezzarlo. Aveva un portamento fiero, una andatura elegante e uno sguardo mansueto. Era il leader di quel gruppo di cavalli gestiti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio che da Camaldoli lo portavano in questa zona nei mesi estivi, nel prato dove l’erba era più fresca. Avevano lavorato per tutta la vita in foresta a trasportare legname e ora si godeva la meritata pensione".

"Molti campeggiatori, prima di prendere la macchina per andare in paese – aggiunge Mambelli, decano dei campeggiatori – si fermavano infatti da Re Artù per una carezza o per portargli una carota o una mela. Era diventato una presenza importante per questo luogo, un cavallo molto intelligente". Molte le storie su di lui. "Un campeggiatore racconta che verso sera, quando andava a portargli le carote, appena uscito dal campeggio vedeva il cavallo, che in genere era nel suo angolo sotto l’ippocastano e diceva: ‘Vieni Artù’. Questo partiva e si fermava sempre dopo circa quindici metri lungo la staccionata nel tratto dove mancava un traverso orizzontale in modo da potersi sporgere in avanti con più facilità. Le carote portate erano quattro, tagliate a metà per il lungo in quanto Artù aveva ultimamente difficoltà di masticazione. Gli venivano dati quattro o cinque pezzi, gli altri erano tenuti nella mano destra, con il braccio lungo il corpo. Allora Artù cominciava a spingere delicatamente con il muso sul petto".

Ma l’anagrafe è spietata anche per gli animali e il cavallo, avendo compiuto 20 anni, ha cominciato ad avere problemi di salute. "Ultimamente era dimagrito molto. Il veterinario lo stava curando. C’era stato però un brutto segnale: gli altri tre cavalli non lo volevano più nella stalla. Si poteva vederlo che stava davanti alla porta con la testa dentro per ripararsi dal sole. I Carabinieri Forestali avevano deciso di riportarlo a Camaldoli. Il giorno di Ferragosto sono venuti a prenderlo con l’apposito camion, ma non c’è stato verso di farlo salire. Hanno deciso così di aspettare il giorno dopo per decidere il da farsi, nel frattempo hanno fatto uscire i tre cavalli dalla stalla e fatto entrare Re Artù chiudendo l’accesso con due pali. Poco dopo le quattordici Re Artù è morto".

Re Artù è stato una presenza molto importante per quel luogo e per tante persone e così diversi campeggiatori hanno già avanzato la proposta di intitolare a Re Artù il prato o l’angolo sotto l’ippocastano dove spesso sostava.