Calcio, addio allo storico dirigente: La Pianta piange Floriano Focacci

Forlì, 28 gennaio 2025 – Addio, alle soglie dei novant’anni, a Floriano Focacci: uno dei ‘Grandi Vecchi’ del calcio forlivese. Nel 1960 il conosciutissimo dirigente calcistico, assieme a don Guido Sansavini, fondò la ‘Pianta’ presso l’omonimo oratorio di via Tripoli.

La società, nel corso di 65 anni di storia, è diventata una delle più longeve e organizzate della città, in particolar modo nel vitale settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello del club gialloblù. Una lunga storia calcistica che, alla fine degli anni Sessanta, portò la Pianta alla storica sponsorizzazione con l’Ignis. Un abbinamento concretizzato grazie all’interessamento del presidente della società forlivese Ivan Lazzari, titolare del noto negozio di elettrodomestici, che, forte dell’amicizia con Giovanni Borghi, patron di un’azienda del calibro dell’Ignis, aggiunse la Pianta all’Ignis Varese (basket), Ignis e Fides (ciclismo) e Varese (calcio). E proprio la squadra di calcio presieduta dallo stesso Borghi, fu protagonista, nel 1967, dell’inaugurazione dello storico campo sportivo di via Tripoli, con in campo protagonisti del calcio italiano come Picchi, Vastola e Anastasi.

Focacci fu uno dei primi allenatori della società, assieme agli amici Raniero Balzani e Giovanni Brunelli, che più tardi divennero due pietre miliari della storia del Forlì Calcio. Focacci, nel corso degli anni, ricoprì diversi ruoli nel club forlivese, del quale fu anche segretario, continuando a seguire le sorti della società ora guidata dal presidente Fausto Tedaldi. Attualmente, nel rinnovato e potenziato impianto sportivo della Pianta, svolgono l’attività calcistica 450 tesserati con la prima squadra che milita nel campionato di Prima Categoria.

“Con tanta tristezza e commozione salutiamo Floriano Focacci, per tutti noi ‘Nonno Flò – così lo ricorda il club forlivese –. Floriano è stato uno dei fondatori della nostra società nella quale, per 60 anni, si è impegnato a favore dei giovani, diventandone una colonna portante. Ci mancherai tanto Floriano, e siamo sicuri che ci guarderai sempre e tiferai per i tuoi ragazzi”.

I funerali si svolgono domani pomeriggio, alle 14.30, partendo dalla camera mortuaria del Pierantoni, con la funzione religiosa presso la chiesa Santa Maria Assunta della Pianta, di via Tripoli e, come richiesto dal dirigente sportivo, il saluto nel campo sportivo della società.