"Adesso speriamo nella vera svolta"

Il salone da parrucchiera ‘La repubblica delle donne’ di Francesca Danti è aperto da 16 anni in una delle zone più critiche della Galleria Vittoria, quella che affaccia su via Nazario Sauro. "Quando siamo arrivate – racconta – la situazione era devastante. C’erano persone che dormivano qua sotto i portici e il degrado era totale. Noi stesse abbiamo passato dei momenti di paura, quando era ora di chiudere il negozio". Eppure lei e la socia Giordana hanno tenuto duro: "Abbiamo conquistato una clientela affezionata: ora, anche grazie al movimento provocato dai cantieri, le cose vanno un po’ meglio, anche se ci sono sempre quelli che vengono qua a bere e poi abbandonano bottiglie e rifiuti vari. La speranza è che con la fine dei lavori arrivi la vera svolta per tutta la zona"