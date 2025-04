"Adesso vogliamo venire ogni anno"

Cristiana Serafini, casalinga 60enne di Riva del Po (Ferrara), è a Forlì per festeggiare il compleanno con le amiche visitando la mostra al San Domenico. "Siamo venute per la prima volta nel 2024 per vedere i Preraffaelliti. L’esposizione di quest’anno ci ha colpite per la sua ricchezza. L’unico aspetto negativo è la scomodità del collegamento ferroviario: per questo siamo venute in auto". L’esperienza non si limita alla visita: "Lo scorso anno, grazie a un’amica forlivese che ci ha fatto da guida, abbiamo visitato i monumenti del centro. Ci è piaciuto così tanto che vogliamo trasformare questa gita in una tradizione annuale, approfittando delle nuove mostre al San Domenico".