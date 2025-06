‘Adolescenza allo specchio’: una mostra coi selfie dei ragazzi

Uno sguardo autentico e sorprendente sull’universo giovanile è quello offerto dalla mostra ‘Adolescenza allo Specchio. Auto-ritratti fotografici’ allestita nei locali della scuola di San Martino in Strada (viale dell’Appennino 496c) e visitabile fino a sabato 21 giugno. L’iniziativa, frutto di un progetto dell’Istituto Comprensivo 8, esplora l’identità attraverso il potente linguaggio della fotografia.

L’esposizione nasce da un percorso educativo approfondito che ha coinvolto gli studenti delle classi terze della scuola media, con l’obiettivo di stimolare una riflessione consapevole sul ruolo fondamentale dell’immagine nella costruzione del sé. Il progetto è stato ideato in collaborazione con l’associazione di cultura Gabriella Poma e l’Associazione Genitori dell’Ic 8, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì come evento collegato alla mostra ‘Il Ritratto dell’artista’ al San Domenico.

Alcuni dei ritratti realizzati s’ispirano ai celebri calligrammi di Apollinaire, altri rendono omaggio a Félix Nadar e alle sue fotografie nella Parigi di fine ‘800. Un progetto complesso, con importanti investimenti per l’allestimento del set e delle attrezzature, che continueranno ad essere utilizzate per altre attività didattiche, e per la collaborazione di docenti di varie discipline, coordinati delle insegnanti Giulia Serri e Zaudia Marinari. All’inaugurazione erano presenti l’assessora alle Politiche educative, Paola Casara, la dirigente scolastica Maria Teresa Luongo e la professoressa Rachele Antonini dell’Università di Bologna.

L’esposizione è visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 14.30 alle 17 con ingresso libero.