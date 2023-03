Adolescenza, un nuovo mondo da scoprire

L’adolescenza è una fase della vita davvero particolare, a volte a noi ragazzi sembra di essere come in una ’centrifuga di sentimenti’, continuamente sbattuti in qua e là e in costante evoluzione. Improvvisamente anche cose che prima non ritenevamo importanti, come il giudizio degli amici, ora creano quantomeno curiosità, un po’ di confusione e spesso stati di agitazione. Altre volte ti senti arrabbiato con tutti, ma non ne sai il motivo e non riesci a capire perché rispondi male a qualcuno. Poi ci sono i genitori di cui spesso ti trovi a pensare: ’Non mi capiscono... quanto rompono per tutto’. Ti sembra e che tutto il resto del mondo non capisca quello che stai passando. Certe volte ti senti solo in questa ’centrifuga adolescenziale’ e, quando tua mamma ti dice che tutta questa confusione che hai dentro con la maturità passerà, ti viene da pensare: ’Come farà lei a saperlo che quando era adolescente, praticamente c’erano ancora i dinosauri…’ ma per fortuna ci sono gli amici di sempre, si parla un po’ insieme e si capisce di non essere da soli a sentirsi così: non sei l’unico centrifugato! In questa fase della vita, che va di solito dagli 11 ai 18 anni,...