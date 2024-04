‘Adotta un musicista’, spazio ai giovani talenti

Si svolge da oggi fino a domenica la selezione del concorso ‘Adotta un musicista’, iniziativa che si concluderà con la pomeridiana aperta al pubblico domenica alle 17 presso la Fabbrica delle Candele. Nata nel 2004 con il fine di promuovere la cultura musicale avvicinando i giovani allo studio e alla diffusione della musica, la manifestazione ha visto negli anni la partecipazione di veri talenti avviati a una brillante carriera.

I partecipanti sono suddivisi in due sezioni per fasce di età, per rendere più omogeneo il confronto: la prima sezione comprende i più piccoli, ovvero gli studenti di musica entro i 13 anni; la seconda sezione riguarda gli studenti dai 14 ai 16 anni. Il concorso è riservato quindi solo ai giovani ed è aperto ad ogni genere musicale. Per i finalisti della categoria 14-16 anni la prova finale si terrà appunto in forma di concerto aperto al pubblico, con tanto di accompagnamento della Forlimusica Orchestra guidata dal maestro Marco Boni, celebre direttore d’orchestra e violoncellista.

Ai migliori studenti delle due sezioni saranno assegnati premi in base al giudizio di una giuria molto qualificata. A presiederla è il famoso violista forlivese Danilo Rossi e a comporla ci sono altri nomi noti del panorama della musica classica quali il pianista Stefano Bezziccheri, il flautista Filippo Mazzoli e il direttore d’orchestra Marco Boni, oltre che la presidente di ForlìMusica Bruna Bandini (info sul concorsi: associazione ForlìMusica tel. 338.6874395 o 338.3890248 - mail info@amicidellarte.info). Domenica alla finale l’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.