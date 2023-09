Aerei, corso per manutentori

Un corso, organizzato da Enaip Forlì-Cesena, per diventare tecnico manutentore aeronautico. Si svolgerà a Forlì, con 20 posti a disposizione e permetterà di ottenere il certificato di specializzazione tecnica superiore. E’ completamente gratuito, con iscrizione entro il 30 ottobre e inizierà a novembre per terminare a luglio 2024, per una durata di 800 ore, di cui 504 lezioni in aula, 16 di project work e 280 di stage in aziende del settore. E’ il secondo anno che Enaip e Isaers organizzano questo corso e nella scorsa edizione diversi partecipanti hanno avuto l’opportunità di svolgere un’uscita didattica formativa a Malta, alla Lufthansa Technik. E’ rivolto a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, residenti o domiciliati in regione in data antecedente l’iscrizione all’attività. Saranno considerati titoli preferenziali per l’ammissione al percorso, la conoscenza della lingua inglese e il possesso di conoscenze specifiche del settore aeronautico. Il tecnico manutentore aeronautico pianifica e applica interventi di manutenzione coerenti con standard nazionali ed europei sulla struttura del velivolo, gruppi motopropulsori e sistemi meccanici ed elettrici, testando la funzionalità degli aeromobili, in vista della loro riammissione in servizio. Diagnostica inoltre i malfunzionamenti, ne identifica e corregge le cause, definisce le modalità di intervento nel rispetto delle normative internazionali e sostituisce le parti non funzionanti con pezzi di ricambio o interviene con specifiche tecnologie e attrezza ture per il loro ripristino. Per informazioni sul corso: www.enaip.forli-cesena.it e www.isaers.com, tel: 0543.60599 - 0543.815086.