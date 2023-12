Aeronautica in rosa. Consegnate all’Itaer tre borse di studio

Ieri all’istituto aeronautico ’Baracca’ sono state consegnate tre borse di studio, ad altrettante studentesse, del valore complessivo di 7mila euro. La consegna è stata fatta da una rappresentanza dell’Associazione Donne dell’Aria: una pilota di Tornado ed ex studentessa Itaer, oggi Maggiore dell’Aeronautica Militare; una controllore di volo Enav e una rappresentante Enac; una ingegnera progettista di elicotteri; una imprenditrice la cui azienda certifica i motori aerei e infine, una scrittrice di libri sulla parità di genere.

Sono queste le donne che ieri hanno dato la loro testimonianza sui diversi percorsi lavorativi dedicati alle figure femminili in campo aeronautico. Insieme alla dirigente scolastica, Maura Bernabei, hanno portato i loro saluti anche la vicepresidente della provincia, Valentina Ancarani, l’assessore comunale alle politiche educative, Paola Casara e la rappresentante dell’ufficio scolastico, Alessandra Prati.

La consegna delle borse di studio ha testimoniato, in maniera concreta, le attività dell’associazione che come ricorda la presidente, Donatella Ricci: "La nostra attività promuove la presenza femminile in questo campo, l’obiettivo è quello di creare un network tra tutti i soggetti che operano del mondo dell’aeronautica comprese le donne".

Dall’Itaer arriva un altro esempio positivo: l’ex studente Andrea Vassura, originario di Ravenna, ha conseguito a 21 anni la licenza di pilota commerciale di linea. Andrea, infatti, dopo le scuole medie si è iscritto all’istituto ’Baracca’ dove nel 2021 si è diplomato come perito aeronautico con specializzazione alla conduzione del mezzo aereo, e la votazione di 98 su 100.

Durante il percorso di studi, all’età di 17 anni ha conseguito anche la licenza da pilota privato con la quale si è, poi, dilettato a fare voli panoramici con amici e parenti. Dopo il diploma si è iscritto alla scuola di Ozzano dell’Emilia, dove ha completato le ore di volo e ha potuto studiare la parte teorica sostenendo ben 13 esami in lingua inglese. Ma la sua passione non sono solo gli aerei, infatti, è anche un appassionato di ciclismo tanto che in passato ha praticato questo sport a livelli agonistici. Il futuro professionale lo vedrà impegnato come istruttore di volo.