Aeronautica militare in festa Eventi per il centenario

di Gianni Bonali

Forlì si prepara a celebrare il centenario della fondazione dell’Aeronautica militare: lo farà con una serie di eventi che vedranno coinvolti istituzioni pubbliche e private. Il primo appuntamento nello spazio espositivo della Fondazione Carisp in corso Garibaldi dove, nella ‘vetrina del priore’, è stata inaugurata ieri una mostra di cimeli e modelli degli aeroplani che hanno fatto la storia dell’aviazione militare italiana e che potranno essere ammirati fino al 30 marzo.

Il momento clou è previsto martedì 28 quando il Secondo gruppo manutenzione autoveicoli aprirà le porte della base di via Solombrini, con open day e visite guidate nella struttura. "E’ il nostro centesimo compleanno – spiega Giorgio Agostini, comandante del Gruppo manutenzione autoveicoli – e vogliamo celebrarlo insieme alla città: avremo la cerimonia dell’alzabandiera solenne alle 9.30 con la banda che suonerà l’inno nazionale e, alla presenza di alcune scolaresche, inaugureremo una mostra allestita nella struttura militare". Alle 12.30 avrà inizio, invece, l’open day, con personale che guiderà i partecipanti alla scoperta delle attività della base. Si potrà effettuare anche un’offerta a favore della ricerca per la lotta contro il cancro: l’iniziativa è ‘Un dono dal cielo per Airc’".

Il calendario propone poi il 21 aprile, giorno di nascita di Arturo Spazzoli, il ricordo della medaglia d’argento al valor militare, allievo ufficiale pilota dell’Accademia aeronautica che nel corso del secondo conflitto mondiale si unì com’è noto ai partigiani nella lotta antifascista, trovando la morte nel 1944. Sarà presente, per l’occasione, anche il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica, il generale Luca Goretti, per la deposizione di una corona commemorativa, mentre al Liceo classico ‘Morgagni’ si terrà un simposio storico.

"Forlì è la città del volo-afferma il sindaco Gian Luca Zattini-e vanta una tradizione importante. Metteremo in campo, nel corso dell’anno, diverse iniziative insieme all’Aeronautica e alla Fondazione Carisp. Stiamo lavorando, inoltre, al progetto sul Museo del volo, legato al ciclo di mosaici presenti al palazzo aeronautico e stiamo completando il restauro del monumento ai caduti. Il Secondo gruppo è cittadino onorario della nostra città: un’eccellenza che ci teniamo ben stretta".

Inoltre, dal 13 al 21 maggio l’oratorio di San Sebastiano ospiterà una mostra di cimeli e il 13 giugno, in concomitanza con il passaggio della ‘Mille Miglia’, le 700 auto della carovana della storica corsa transiteranno proprio all’interno della base forlivese. "La Fondazione Carisp – spiega Enrico Sangiorgi, componente del cda – è legata all’Aeronautica e Forlì ha un fiore all’occhiello: il corso di laurea in Ingegneria aerospaziale". L’impegno della Fondazione è testimoniato anche dai fondi erogati per il restauro del tetto della storica Torre Numai, sede dell’Associazione Arma aeronautica, guidata dal presidente Renato Cappelli che precisa che "senza questo aiuto non saremmo riusciti a compiere l’intervento".