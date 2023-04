Aeroporti, Confindustria "Sì alla collaborazione"

"La prospettiva di una possibile collaborazione tra gli aeroporti di Forlì e Rimini è un’ipotesi benvenuta e di grande importanza per il territorio romagnolo". Lo ha affermato, in una nota emessa ieri, Confindustria Romagna, dopo le dichiarazioni della scorsa settimana del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad in un suo intervento ad ampio raggio sulla Romagna. "È l’ora di sotterrare l’ascia di guerra: due aeroporti possono coesistere, avendo ben chiaro cosa debbano o non debbano fare per non pestarsi i piedi", era stata la sua frase in merito specificamente agli scali.

A queste parole aveva fatto seguito l’intervento del primo cittadino di Forlì: "C’è perfetta sintonia tra le parole del sindaco di Rimini e l’approccio di questa Amministrazione sul tema aeroporti – ha detto Gian Luca Zattini –. Da parte nostra, non c’è mai stata alcuna polemica. Siamo sempre stati consapevoli delle potenzialità del Ridolfi e del fatto che non avrebbe creato intralcio alle legittime strategie commerciali dell’aeroporto Fellini".

Ieri quindi l’intervento sulla questione da parte degli industriali. "Da tempo Confindustria Romagna – si legge nella nota –, proponendo e incoraggiando una visione di area metropolitana romagnola, sostiene la necessità di una sinergia tra tutti gli asset del territorio, a partire dagli scali: la domanda nel settore sta dimostrando che lo spazio c’è, le due società sono guidate da imprenditori esperti e capaci, e uno sviluppo armonico e coordinato delle strutture, ognuna per le proprie attitudini di mercato, può portar solo benefici sia a livello locale, sia a livello regionale. In quest’ottica – continua il comunicato di Confindustria –, l’associazione condivide e rilancia le parole dei primi cittadini di Forlì e Rimini, auspicando che possano tradursi presto in un avvicinamento fattivo, riproponendo la suggestione di un aeroporto della Romagna con due piste".

Inoltre, "Confindustria Romagna è disponibile anche ad assumere un ruolo attivo per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo".