Aeroporti, Legacoop plaude alla Regione: "Basta campanili anche su porto e fiere"

Nel dibattito avviato sulla riorganizzazione degli scali regionali, dopo l’incontro convocato dal presidente Michele de Pascale con i sindaci e i gestori degli aeroporti di Forlì, Bologna, Parma e Rimini, interviene Legacoop Romagna, che della "strategia di sistema" ha fatto un vero e proprio mantra. Non poteva, quindi, che accogliere positivamente l’inizio di questo percorso. La stessa "strategia di sistema" che l’associazione di categoria aveva ribadito al presidente de Pascale non più tardi dello scorso 12 febbraio in occasione dell’assemblea annuale.

"Siamo quindi lieti che uno dei nodi decisivi per lo sviluppo della nostra economia si sia allentato, grazie alla scelta, coraggiosa e non scontata, del Presidente de Pascale di affrontare il tema – spiegano i vertici di Legacoop Romagna –, creando un tavolo permanente di confronto per fare sintesi sulle prospettive di crescita e sostenibilità del nostro sistema aeroportuale". E se un passo è stato fatto nella giusta direzione, perché non farne altri due? L’augurio delle cooperative è quello che la stessa "capacità di uscire dall’ombra dei campanili" si possa sviluppare attorno ad almeno altri due temi: la centralità del Porto di Ravenna e il futuro del sistema fieristico.

"Il Porto è già oggi, potenzialmente, l’area privilegiata per l’import-export del nostro territorio – spiega l’associazione presieduta da Paolo Lucchi –. È quindi facile pensare che anche i Comuni possano accelerare, prendendo in carico il tema in forma collettiva, come già da tempo hanno fatto la Regione e le Camere di Commercio di Ferrara e Ravenna e della Romagna, rappresentanze delle imprese e del lavoro". Legacoop torna così ad insistere affinché anche il sistema fieristico romagnolo venga messo a sistema, partendo da Forlì e Cesena. "Entrambe, pur trovandosi in situazioni di salute e organizzative molto diverse – afferma Legacoop –, potrebbero, se ‘messe a sistema’ prima tra di loro e poi con Rimini, creare un ulteriore volàno per la nostra economia".

Nel dibattito aeroportuale interviene anche il consigliere regionale dem, Daniele Valbonesi. "L’opportunità è grande – commenta –, perché avremo la possibilità di dare nuovo slancio a Forlì e a tutto il territorio forlivese, riuscendo a sistematizzare e ampliare l’attrattività delle nostre città e del nostro tessuto economico". Pur riconoscendo che il tema sia complesso e delicato, con diverse gestioni che si sono alternate alla guida dello scalo forlivese, anche affrontando momenti critici come la pandemia e la mancanza di collaborazione tra gli scali della regione. "Oggi – conclude Valbonesi –, con questa discussione, puntiamo a costruire una rete integrata capace di aumentare gli arrivi, migliorare i servizi e rendere più competitivi i settori chiave per il futuro della nostra terra".

Matteo Bondi