Aeroporto Ridolfi: "Il taglio delle tasse, grande opportunità"

"Il taglio delle tasse aeroportuali annunciato da Michele de Pascale rafforza il Ridolfi e sostiene il territorio forlivese. È una scelta lungimirante della Regione e un investimento concreto sul futuro di Forlì e della sua comunità". Così la consigliera regionale del Partito Democratico Valentina Ancarani commenta l’iniziativa del presidente della Regione Emilia-Romagna che ha anche commissionato uno studio sui quattro scali che sarà pronto per fine mese. "Forlì accoglie con grande favore l’annuncio che riguarda gli aeroporti con meno di un milione di passeggeri. È una decisione strategica che mira alla crescita delle prospettive della mobilità e al rafforzamento delle infrastrutture regionali. Grazie a questa misura il Ridolfi potrà contare su condizioni più favorevoli per attrarre nuove rotte e compagnie, diventando ancora più competitivo e funzionale alle esigenze di cittadini e imprese".

Secondo la consigliera dem, "il ruolo della Regione è fondamentale: non solo nel garantire pari opportunità di sviluppo agli scali minori, ma anche nel promuovere un modello di crescita equilibrata che mette insieme turismo, lavoro e qualità dei servizi. Per Forlì questo significa più collegamenti stabili, nuove opportunità per l’economia locale e una maggiore visibilità all’interno del sistema regionale e nazionale dei trasporti. È un investimento concreto sul futuro del nostro territorio e un segnale chiaro di attenzione della Regione Emilia-Romagna verso la nostra città, la Romagna e la sua comunità".

g. b.