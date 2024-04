Aeroporto, trovati 40mila euro in contanti non dichiarati

È di circa 40mila euro il totale di contanti sottratti all’obbligo di dichiarazione doganale all’aeroporto Ridolfi nei primi tre mesi dell’anno, denaro intercettato dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane e dalla Guardia di Finanza allo scalo. Tre gli ‘incauti’ viaggiatori, tutti di nazionalità polacca (due in arrivo in Italia e l’altro in partenza verso la sua nazione) multati per la valuta trovata nei loro bagagli. I tre ha estinto le violazioni con l’oblazione immediata, pagando così in misura ridotta la sanzione il cui ammontare può arrivare al 50% dell’importo occultato oltre la soglia ammessa dei 10.000 euro. In dodici mesi al Ridolfi sono stati individuati flussi di denaro sottratti all’obbligo di dichiarazione doganale per oltre 63mila euro e rilevata una movimentazione in contanti di più di 500mila euro.