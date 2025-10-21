Aerospazio, ecco ‘Eris’: il progetto per far diventare Forlì capitale delle antenne satellitari

Forlì, 21 ottobre 2025 – Il laboratorio industriale di ricerca aerospaziale – che sorgerà nelle vicinanze dell’aeroporto Ridolfi, a completamento del Tecnopolo di Forlì – è stato presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A guidare la rappresentanza delle aziende che prendono parte al progetto il vice presidente della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla, e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Si chiama ‘Eris’ (Emilia Romagna in Space) il progetto che punta a far diventare Forlì la capitale europea delle antenne satellitari, creando una filiera nel settore spaziale italiano per lo studio di tecnologie altamente innovative e la successiva industrializzazione di prodotti, a partire dalle antenne a maglie dispiegabili e cablaggi flessibili per l’osservazione della terra, da installare sui satelliti.

Al ministero, assieme al vicepresidente della Regione e al sindaco, erano presenti le imprese emiliano romagnole del settore coinvolte nel progetto: Bercella, Curti, Nautilus, Nes, Npc-SpaceMind, Poggipolini e Tex Tech. C’erano anche l’Università di Bologna (Ciri Aerospazio), la Fondazione Mercury e l’assessora con delega allo Sviluppo economico del territorio e al progetto ‘Forlì Aerospazio’, Paola Casara.

La nuova società avrà sede a Forlì in un terreno che è stato ceduto dal Comune, con il via libera del consiglio comunale la scorsa settimana, alla Fondazione Mercury. “Per la prima volta si costruisce un progetto di sistema con un gruppo che discute e si presenta insieme alla sua filiera – hanno commentato Colla e Zattini –. Regione Emilia-Romagna e Comune di Forlì non solo condividono la visione di un investimento strategico in un settore che diventerà sempre più centrale, come quello dell’aerospazio, ma siamo a disposizione per accompagnare e sviluppare il progetto anche con le nostre risorse. Al ministero abbiamo dimostrato di saper fare squadra tra istituzioni e sistema imprenditoriale privato, così da posizionare il nostro territorio al centro dell’innovazione spaziale. Qui abbiamo imprese eccezionali capaci di lavorare a livelli qualitativi altissimi e con flessibilità per trovare le soluzioni giuste allo sviluppo tecnologico in orbita”.

Nel laboratorio forlivese verranno così assemblate le antenne satellitari, i cui componenti verranno prodotti dalle aziende della filiera e, su queste, verranno effettuati i test propedeutici al loro invio nello spazio. “Ringraziamo il Ministero – concludono Colla e Zattini – per l’apertura dimostrata e la volontà di essere al nostro fianco in questa sfida. Con il passaggio dell’aerospazio all’ambito commerciale, si aprono grandi possibilità di crescita a livello mondiale e l’Emilia-Romagna è determinata a giocare fino in fondo la sua parte da protagonista”.

ma. bo.