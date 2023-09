Affascinato da Berlusconi. Luca guida i baby azzurri

"La partecipazione, per tre giorni e con oltre mille giovani, fra cui una trentina di emiliano-romagnoli, alla recente convention nazionale di Gaeta dei giovani di Forza Italia ‘Azzurra Libertà’, è stata un’esperienza unica, che mi ha dato una carica molto forte". Lo sostiene Luca Frassineti di Predappio, 36 anni, titolare a Forlì di un’officina meccanica con due dipendenti, coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia di Forlì-Cesena. Luca assicura: "Tutti davano per finito il nostro partito con la morte di Berlusconi, ma la convention ha dimostrato che noi giovani siamo l’anima del partito fondato dal Cavaliere, che resta il nostro faro per l’impegno in politica". Gli obiettivi, dice, sono quelli di "portare Forza Italia nel 2024 alle elezioni europee con un risultato a doppia cifra e far rieleggere a Forlì il sindaco Gian Luca Zattini".

Ma l’entusiasmo di Luca Frassineti per la politica non è solo un fuoco di paglia. Racconta: "Ho aderito a Forza Italia nel 1994, quando, a 8 anni, sentii parlare in tv Berlusconi, che si candidava a guidare il governo. Mi colpì il suo linguaggio politico semplice, comprensibile da tutti. Mi sembrava un amico che parla con gli amici, in mezzo alla gente". E dire che Luca da bambino aveva respirato in famiglia aria ben diversa: "Mio padre Fabio, ora impegnato al mercato ortofrutticolo, faceva il muratore e mia madre Sonia la casalinga. Entrambi votavano Rifondazione comunista. Ma ora anche loro sostengono Forza Italia". Terminate le medie, Luca ha scelto di andare a lavorare, "perché in casa era necessario il mio stipendio".

Nel 2022 si è iscritto davvero a Forza Italia e ha partecipato alle elezioni comunali a Castrocaro Terme e Terra del Sole: "Sono di origini castrocaresi e, anche se abito a Montemirabello nel Comune di Predappio, mi trovo sul versante della valle del Montone. Inoltre, sono amico del sindaco termale Francesco Billi e frequento anche Castrocaro. Per soli 9 voti non sono stato eletto, ma ho ottenuto 70 preferenze. Partecipo comunque alle riunioni del preconsiglio e assisto al consiglio comunale".

Durante l’alluvione dello scorso maggio, il giovane Frassineti ha vissuto anche in prima persona la difficile situazione: "Ero rimasto isolato a causa dalle frane a Montemaggiore e con l’officina sott’acqua, perché situata nel quartiere San Benedetto di Forlì. Ora mi aspetta una doppia ripartenza: nel lavoro e nell’impegno politico".

Quinto Cappelli