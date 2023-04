Affitti, aiuti alle famiglie in crisi

E’ possibile fare domanda al Comune di Forlimpopoli per ottenere contributi economici ‘una tantum’ a sostegno dei canoni di locazione, in caso di rinegoziazione oppure di modifica della tipologia contrattuale con riduzione dell’importo del canone. E’ incluso il caso di stipula di nuovi contratti di locazione a canone concordato. Naturalmente gli alloggi in affitto devono trovarsi nel territorio comunale della città. L’avviso, approvato con determina n. 154, ha come riferimento il quadro degli interventi previsti da una deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna ed è finalizzato a favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione per aiutare le famiglie in difficoltà economiche. La crisi economica sta infatti colpendo molti nuclei familiari, riducendo la disponibilità economica, inoltre numerose famiglie non riescono a trovare alloggi in affitto. Il contributo è erogato con la modalità definita ‘a bando aperto’, quindi senza la formulazione di una graduatoria, bensì in base alle domande regolarmente pervenute e risultanti ammissibili presentate fino alla data del 3 novembre 2023. In caso di residue disponibilità finanziarie sarà possibile presentare la domanda fino alla data del 31 dicembre 2023. Le informazioni e la modulistica sono reperibili al sito www.comune.forlimpopoli.fc.it.

Matteo Bondi