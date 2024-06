Affitto e bollette, bando per contributi dal Comune

Il Comune di Bertinoro ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a favore di nuclei familiari in situazione di fragilità economica e sociale per il pagamento delle bollette di consumo dell’acqua, gas e luce e per il pagamento dell’affitto. Possono accedere ai contributi cittadini italiani o comunitari, residenti nel comune di Bertinoro almeno dal 1 gennaio 2023 ed ancora residenti al momento dell’erogazione del contributo oppure cittadini extracomunitari, residenti nel comune di Bertinoro almeno dal 1 gennaio 2023 e in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno annuale con validità fino al 31/12/2024 ed ancora residenti al momento dell’erogazione del contributo. È inoltre necessario disporre di un Isee inferiore a 15.563,86 euro.

Per la richiesta del contributo per l’affitto, si deve avere un regolare contratto d’affitto ed essere in regola con i pagamenti da gennaio a maggio 2024. Nel caso di situazioni di morosità il contributo verrà erogato direttamente al proprietario. I residenti in alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) e coloro che risiedono in immobili di proprietà possono presentare domanda per il solo contributo alle spese sostenute per le bollette. Il contributo varia in base alla composizione del nucleo familiare e alla fascia Isee come indicato nel bando. La domanda può essere presentata fino all’8 luglio 2024 compilando il modulo disponibile sul sito www.comune.bertinoro.fc.it e inviata, insieme alla documentazione specificata nel bando, via mail a protocollo@comune.bertinoro.fc.it o servizisociali@comune.bertinoro.fc.it. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0543 469232 / 469217 o scrivere a servizisociali@comune.bertinoro.fc.it o a settoresocioculturale@comune.bertinoro.fc.it.

