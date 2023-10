Affondo sui sindaci ’rossi’. Buonguerrieri-Bartolini:: "Perché ignorano i fondi?"

Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale del partito, e Luca Bartolini, ex consigliere regionale, ora dirigente provinciale di FdI, lanciano dure accuse all’indirizzo dei sindaci "di sinistra" che sono scesi in piazza sabato scorso: "Nessun rispetto per chi, con la fascia tricolore, scende in piazza, mentendo sapendo di mentire".

Il nocciolo della questione, secondo i due esponenti di FdI, è che a fronte dei 289 milioni disponibili per le somme urgenze "i sindaci ad oggi hanno chiesto soltanto 52 milioni. Eppure alcuni di loro, senza vergogna, sono scesi in piazza con il pugno chiuso a manifestare contro il governo insieme alle sigle di estrema sinistra". Vengono poi elencati i vari nomi dei sindaci e quanto da loro richiesto e ottenuto a fronte di quanto invece potrebbero avere. Nel forlivese sul banco degli imputati salgono così i sindaci di "Santa Sofia, Bertinoro, la cui prima cittadina è anche segretaria del Pd, e Forlimpopoli, che non hanno ancora ad oggi chiesto un euro di rimborso per gli interventi urgenti eseguiti dalle imprese locali che, solo a causa della incompetenza e incapacità di questi sindaci che manifestano contro il governo anziché fare quel che devono per i cittadini, devono ancora essere pagate: Bertinoro avrebbe diritto a ben 333mila euro, Santa Sofia 296mila euro e Forlimpopoli 49mila euro. Modigliana, invece, ha chiesto e ottenuto un’anticipazione del 40%, circa 800mila euro su un totale di 1,9 milioni".

Ce n’è poi anche per il sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, che "ha ricevuto 1.051.000 euro, tutti quelli richiesti, e altri 1,7 milioni sono stati assegnati alla Provincia di Forlì-Cesena. E questi sono solo una parte: per il rimanente è in ritardo anche lui nel presentare le pratiche alla struttura commissariale del Generale Figliuolo".

Poi ancora Faenza, Ravenna e San Mauro Pascoli che "ha già ottenuto tutto quanto ha richiesto e quindi non capiamo perché manifesti". Una difesa a spada tratta dell’operato del governo Meloni e del generale Figliuolo che, secondo la Buonguerrieri e Bartolini "stanno procedendo speditamente in base alle priorità concordate con gli stessi enti locali e la Regione, hanno finanziato tutti gli interventi urgenti fatti dai Comuni, hanno finanziato la messa in sicurezza del territorio e la ricostruzione pubblica e stanno ora lavorando sui finanziamenti per la ricostruzione privata. Il tutto a distanza di 5 mesi dall’alluvione, non di 6 anni come invece è successo per l’alluvione, ben più contenuta, di Villafranca gestita dalla sinistra con Bonaccini commissario".

Matteo Bondi