Agaping sui luoghi di Benedetta

L’Associazione Agaping organizza domani alle 18 la visita guidata alla Badia di Dovadola, in cui è sepolta la Beata Benedetta Bianchi Porro. Poi a Rocca San Casciano visita a piazza Garibaldi, alla Pieve di Santa Maria delle Lacrime e ad altri siti. Al termine, nell’area del Foro Boario, la conviviale in cui ci sarà anche un momento culturale con interventi di Manuela Bianchi Porro, sorella della Beata, dei giornalisti Alessandro Rondoni e Quinto Cappelli e del parroco e direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi don Giovanni Amati; presenti il sindaci di Dovadola Francesco Tassinari e di Rocca San Casciano Pier Luigi Lotti. Verrà inoltre ricordata, a un anno dalla morte, la professoressa Antonietta Tartagni, direttrice della rivista ‘Il Nuovo Areopago’ e presidente de La Nuova Agape editrice. L’evento è proposto anche per sostenere l’adozione a distanza di un bambino del Myanmar con un progetto Avsi (info 340.4264946 e [email protected]).