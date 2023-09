Agatensi nuovo diacono "Grazie per il tuo sì"

"Carissimo Francesco, grazie per il tuo sì. Grazie ai tuoi genitori e alle tante persone che sono state importanti nella tua vita". Con queste parole, pronunciate ieri nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia, il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha espresso gratitudine a Francesco Agatensi che durante la messa è stato ordinato diacono in vista del sacerdozio, prossima tappa del suo cammino vocazionale. Vi è stata ampia partecipazione e tutta la comunità di Santa Sofia si è unita nell’occasione e la messa si è svolta così all’aperto, nello spazio dietro la chiesa parrocchiale. "Il primo impegno che ti verrà chiesto – ha sottolineato Corazza nell’omelia – è di esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, anche nelle parole. Non parli più a titolo personale, le tue parole sono quelle della sentinella di Dio. Di un uomo che si è messo a servizio del popolo di Dio con umiltà e carità".

Francesco, 28 anni, nato a Santa Sofia, è cresciuto nella sua parrocchia, con don Giordano Milanesi, ed è stato anche educatore e collaboratore. A 21 anni ha deciso di entrare in seminario, prima a Faenza e poi a Bologna, mentre concludeva gli studi per la laurea in Storia. Durante l’alluvione è stato pure uno degli ’angeli del fango’ e ad agosto ha partecipato alla Gmg di Lisbona accompagnando una trentina di giovani di Forlimpopoli. La liturgia è stata concelebrata dal parroco di Santa Sofia, don Milanesi, e da diversi sacerdoti, quasi cinquanta, tra cui mons Giorgio Biguzzi, vescovo emerito di Makeni in Sierra Leone, e da diaconi della diocesi. Oltre ad amici e familiari di Agatensi, era presente una rappresentanza del Comune di Santa Sofia con il sindaco Daniele Valbonesi e di Galeata, Francesca Pondini. Adesso Agatensi continuerà il suo servizio a Forlimpopoli, dove affiancherà il parroco, don Stefano Pascucci. "Diventando diacono, diventi il servitore della comunità. Hai dato prova di una particolare sensibilità – ha evidenziato mons. Corazza – che ti riconosciamo e che va custodita. La comunità ti vuole bene. Non ti promettiamo una vita facile, ma ti assicuriamo che non ti annoierai e che lotteremo insieme per un mondo migliore". Agatensi ha ringraziato la famiglia, la comunità e quanti lo sostengono in questo cammino. Al termine della messa si è svolto un momento conviviale e di festa.

Alessandro Rondoni