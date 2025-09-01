Agave da record a Spinello. “La mia pianta dei deserti di 8 metri”

Santa Sofia (Forlì), 1 settembre 2025 – La natura si esprime nelle forme più diverse e spettacolari e vedere giungere a maturazione e al ’fine vita’ un’agave americana – pianta originaria del Mexico e dei deserti dell’Arizona (terra cara a Tex Willer e ai Navajos) – a oltre 750 metri di altitudine a Spinello, nel comune di Santa Sofia, ne è una plastica dimostrazione. L’agave predilige infatti climi caldi e secchi, terreni poveri ma ben drenati e posizioni soleggiate ed è molto resistente alla siccità. Ma. nonostante un ambiente completamente diverso, ha completato a Spinello il suo ciclo vitale.

La pianta non è arrivata per caso alle Vignole, podere della famiglia Bovicelli poco prima dell’abitato di Spinello, ma grazie alla passione per la natura di Fabrizio Bovicelli, 76 anni, originario della frazione, muratore provetto in pensione, che pur risiedendo con la famiglia a San Piero in Bagno, tutti i santi giorni arriva nel suo podere e poi in paese a trovare gli amici per due chiacchiere e un giro di carte. “Quarant’anni fa, nel 1985, – racconta – ero andato a caccia con gli amici in Calabria. In un momento di pausa a Cirò Marina, vicino alla spiaggia, ho notato questa pianta grassa e siccome sono appassionato di queste specie, ne ho presa una piccola e l’ho piantata al ritorno nel mio podere. Anno dopo anno, è cresciuta piano piano, raggiungendo gli 8 metri di altezza e ho visto schiudersi lentamente i fiori fino a pochi giorni fa, quando ho avvertito l’amico Graziano Barchi che i ‘figli’ erano sbocciati completamente. Questa pianta infatti fiorisce una sola volta, il fusto è molto alto e può raggiungere i 6-8 metri d’altezza”.

Quando sboccia, si ramifica come un candelabro e, una volta che il fiore è completamente sbocciato, la pianta madre lentamente muore, ma lascia degli eredi: i polloni che si formano alla base. Bovicelli spiega sorridendo: “Nella vita ho studiato poco ma costruito tanto. Sono in pensione, ma la mia passione resta immergermi nella natura delle mie montagne. Vado a caccia e a funghi. Non sto mai fermo e naturalmente tengo curato il podere e faccio l’orto che mi dà tante soddisfazioni. Ho la passione anche per gli alberi da frutto, le piante grasse e penso che appena la ‘madre’ morirà, di tagliarla e conservarla nel mio magazzino. Glielo devo, visto che ci ha messo 40 anni per far crescere i suoi figli”.