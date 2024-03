Aggredisce tassista e militari: 27enne arrestato

I carabinieri di Forlì hanno arrestato un 27enne straniero per resistenza a pubblico ufficiale aggravata e lesioni personali. Il 23 febbraio i militari sono intervenuti per aiutare un tassista che era stato malmenato sul mezzo da un cliente che, giunto a destinazione, non aveva il denaro per pagare la corsa. L’aggressore è stato rintracciato ed è risultato ubriaco minaccioso e aggressivo. Per contenerlo è stato necessario ricorrere all’utilizzo dello spray al peperoncino. Un militare è stato anche ferito ad un ginocchio da un calcio. Dopo la convalida, il 27enne è stato sottoposto all’obbligo di firma.