Aggressione al punto bus, giovane fermato

Caos ieri verso le 13.30 davanti alla stazione ferroviaria, nei pressi del punto bus. Stando a quanto emerso, i carabinieri sono intervenuti sul posto dopo la chiamata di alcuni passanti, innescata dalla presunta aggressione che avrebbe subito una ragazza da parte di un gruppetto di giovani. Secondo alcuni testimoni, un ragazzo intervenuto per difendere la giovane, sarebbe stato a sua volta aggredito da un altro contendente che avrebbe impugnato un coltello. Poco dopo i militari dell’Arma hanno fermato un giovane nella zona di via Oriani e portato in caserma; il ragazzo aveva una mano insanguinata.