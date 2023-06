Aggressione da far west a Forlì: chi è l’uomo con l’accetta arrestato nel ravennate

Forlì, 13 giugno 2023 – L’hanno preso a Massa Lombarda. Tre giorni dopo aver scatenato il far west in centro, andando a pochi millimetri dall’omicidio, sfiorando con un’accetta la testa del suo avversario steso a terra, il 30enne marocchino scappato dopo essere stato ripreso dal cellulare d’un residente di corso Mazzini che aveva assistito a un combattimento all’ultimo respiro in strada, è stato arrestato sabato sera nel Ravennate.

A sinistra la lotta a tre di fronte a galleria Saffi. A destra il momento in cui l’uomo ora arrestato tenta di colpire il suo avversario con l’accetta

La polizia di Forlì l’aveva subito riconosciuto. Grazie a quel video, poi proliferato nel web. La sua faccia era nota. Clandestino, senza lavoro, s’era stabilito a Forlì da qualche tempo; il cervellone delle forze dell’ordine aveva archiviato accanto alla sua faccia diversi reati. Il nome variava, in virtù dei suoi numerosi alias. Ma la sostanza non cambiava. Era lui. E adesso si trova in carcere a Ravenna, con l’accusa di tentato omicidio.

Dopo il terrore di mercoledì scorso, con la sfida a tre – con altri due connazionali – in corso Mazzini, a pochi metri da piazza Saffi e dall’omonima galleria, l’uomo si dilegua. Scappa dalla città. Si rifugia dai suoi amici. Che in Italia non mancano. Gli inquirenti ipotizzano una rete di protezione, grazie alla quale riesce ad allontanarsi, passo passo, da Forlì. È braccato. La procura, condividendo i dati investigativi acquisiti, emette un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico del fuggitivo, per tentato omicidio, anche per il pericolo di fuga.

I compari del tizio, tutti connazionali, lo sanno che prima o poi verrà beccato. Ma in qualche modo riescono a creargli una corsia di fuga. Tra una tappa e l’altra approda a Massa Lombarda. I poliziotti conoscono i suoi contatti. Sanno dove abitano. Li cercano. Tengono sotto controllo ogni eventuale ipotetico rifugio. Sanno che può essersi spostato fuori territorio. Tra supporti tecnologici (specie immagini di videosorveglianza) e dritte raccolte sul campo, gli investigatori alla fine circoscrivono un target. La zona di Massa Lombarda. Basta solo trovare il covo giusto. La caccia arriva all’ultima stazione sabato sera.

Il 30enne marocchino è a casa di un amico assieme ad altri connazionali. Non fa resistenza. S’arrende. I poliziotti sequestrano sia il telefono sia i vestiti che indossava mercoledì sera. Indizi fondamentali in vista di un eventuale processo. Ora si attende la convalida dell’arresto da parte del giudice.

L’incubo scatta verso le 20.40 di mercoledì, tra corso Mazzini e via Pedriali, dietro piazza Saffi. La strada è deserta. Come se si preconizzasse l’orrore. Tre uomini cominciano a gridare. Un residente li sente. Apre la finestra. E quando vede che uno dei gladiatori stringe in pugno un’accetta, fa girare il clic rosso sul cellulare e filma la scena. L’uomo con l’accetta continua a gridare in linguamadre. Minacce, con tutta probabilità. I suoi sfidanti si tengono alla larga. Uno è disarmato. L’altro si arrangia con la sella di una bici. Uno si nasconde sotto il portico. L’altro abbozza una fuga. Ma scivola. Cade. Viene raggiunto dall’uomo con l’accetta, che gli sferra un fendente. L’altro evita il colpo all’ultimo. La lama dell’ascia al contatto col porfido libera scintille di fuoco. Scampato alla morte, il giovane s’allontana, ma è ferito: 30 giorni di prognosi. L’uomo con l’accetta fugge. Fino al suo arresto.