Aggressioni in centro e stazione. Emessi quattro ’daspo urbani’

Quattro Daspo urbani (o Daspo Willy dal nome del 22enne Willy Montero ucciso a Colleferro nel dicembre 2020) sono stati emessi nei confronti di due cittadini tunisini, un italiano e un rumeno che, in due diverse circostanze, sono stati responsabili di condotte violente in centro storico e nei pressi della stazione. Il rumeno, 30 anni e da tempo residente in Italia, in pieno centro storico e vicino a piazza Saffi, dopo una lite all’interno di un bar, ha aggredito un cittadino albanese procurandogli lesioni che sono state giudicate guaribili in 30 giorni.

Gli altri tre, due tunisini ed un italiano, hanno avuto una reazione violenta nei confronti dei poliziotti intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria a seguito della segnalazione di una ragazza che stava male. I tre hanno cercato di impedire che la ragazza – una loro amica, minorenne ed evidentemente ubriaca – venisse identificata e poi hanno minacciato e tentato di aggredire gli uomini della ‘volante’ sia sul luogo dell’intervento, sia successivamente in ospedale. Gli aggressori sono stati ‘neutralizzati’ solo grazie all’intervento di altre pattuglie e poi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Fra l’altro si tratta di giovani che sono stati spesso trovati a bivaccare in centro storico o vicino alla stazione.

Per questi motivi il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha emesso quattro Dacur (Divieto di accesso al centro urbano). Ai giovani è vietato per due anni di accedere alle aree urbane del centro storico e della stazione ferroviaria dalle 18 alle 7 del mattino, mentre al cittadino rumeno è stato anche imposto l’obbligo di firma in Questura due volte alla settimana. L’eventuale violazione del provvedimento del questore è un reato che prevede la reclusione da uno a tre anni e il pagamento di una multa che può andare da diecimila a 24mila euro.

Stefano Benzoni