Agopuntura, conferenza con Giovanardi

L’Associazione Auser organizza per oggi alle 15 nel palazzo della Provincia in piazza Morgagni 9, la conferenza dal titolo: ‘Agopuntura: cos’è, quando, perché’. Relatori: Carlo Giovanardi e Alessandra Poini. Ingresso gratuito. Giovanardi ha conseguito la qualifica di agopuntore alla facoltà di medicina tradizionale cinese di Canton (Cina) nel 1990. È uno dei soci fondatori e presidente dell’Associazione medici agopuntori bolognesi (Amab) dalla sua fondazione, 1986. Dal 2011 è esperto del Consiglio superiore di sanità per la medicina non convenzionale.