‘Agribike’, cicloturismo di casa in Romagna

Parte un nuovo progetto per valorizzare i borghi dell’appennino romagnolo puntando sul cicloturismo. È quello che si propone ‘Agribike Romagna’, un’iniziativa che mira a valorizzare il territorio e promuovere la mobilità sostenibile. Ideato dall’agenzia di comunicazione Essere Elite e finanziato nell’ambito del Pnrr grazie al bando Borghi del Comune di Santa Sofia, Il progetto intende creare una rete di servizi dedicati ai cicloturisti, trasformando le strutture ricettive in strutture bike-friendly dove i ciclisti potranno godere di un’ospitalità pensata per le loro esigenze. "Agribike Romagna si impegna a valorizzare il cicloturismo nell’entroterra romagnolo, sfruttando le potenzialità della Via Romea Germanica (Vgr) e della nuova ciclovia VrgBike, una vera e propria ‘Autostrada delle biciclette’ – commenta Antonella Ravaglia, responsabile del progetto - che collegherà il Brennero a Roma, costeggiando l’antico tracciato del cammino che si possono conoscere attraverso il sito www.vrgbike.it una guida online, finanziata dal Gal L’Altra Romagna e dedicata ai cicloturisti italiani e stranieri".

Inoltre saranno creati nuovi percorsi ciclo turistici nel territorio di Santa Sofia, pensati per far scoprire ai visitatori luoghi come la diga di Ridracoli e il Parco nazionale. Le strutture aderenti al progetto saranno dotate di attrezzature specifiche: colonnine officina per la riparazione delle biciclette con ricarica per 4 E-bike contemporaneamente e rastrelliere porta-biciclette by Clorofilla Power. Per dare risalto al territorio e alle strutture stesse, poi, il progetto triennale prevede una strategia di promozione con un sito web dedicato, materiale informativo e campagne di marketing mirate.

"Un’attenzione particolare sarà rivolta all’offerta di servizi specializzati, con la formazione del personale delle strutture sui vari aspetti del mondo del cicloturismo con esperti di ogni tematica oltre alla collaborazione con la nutrizionista del gruppo Brn di Forlimpopoli per creare un ‘sistema menù’ ad hoc per i ciclisti. Inoltre, per semplificare la gestione, le strutture avranno a disposizione un software avanzato per prenotazioni e pagamenti – conclude Ravaglia –, entrando a far parte di una rete bike-friendly con vantaggi di promozione condivisa". Sono già state consegnate nel territorio di Santa Sofia le colonnine ‘Clorofilla’ alle seguenti strutture: ostello Antica Filanda; Agriturismo Il Molino di Biserno; Chiosco 46 a Cabelli; Granduca Mountain Wellness Apartments a Campigna; Ristorante I Faggi al Passo della Calla e alla Locanda Burraia.

Oscar Bandini