Agricoltori, lezioni e stage per 23mila

Gli agricoltori coinvolti nella formazione in Emilia-Romagna sono stati, nel 2022, oltre 23mila (aumentano di 600 unità rispetto all’anno precedente) con 16mila ore fra lezioni e stage, di cui più di 7mila in videoconferenza. I risultati sono stati presentati da ’Dinamica’, la società consortile regionale leader nella formazione agricola e forestale che certifica come la conoscenza sia sempre più strategica per la crescita del settore. L’incontro di presentazione dei dati ha avuto luogo nei giorni scorsi a Bologna e ha permesso anche di fare il punto sulle prospettive future, condividendo le strategie per coinvolgere sempre di più le filiere produttive nella formazione. In totale ’Dinamica’ ha realizzato oltre mille corsi e 4mila lezioni dedicate a tutti i settori agricoli, in particolare sui temi dell’innovazione. "La formazione professionale – afferma Alessandra Ravaioli, presidente Dinamica – è sempre più importante per fare fronte alla crescente domanda di competenza specifica da parte delle aziende. Le tematiche sono numerose e gli agricoltori in regione sono attenti all’aggiornamento e saremo sempre vicini alle imprese per creare competenze e opportunità in grado di fare la differenza sul mercato in tutti gli ambiti produttivi". "Per quanto riguarda il futuro – prosegue Adelfo Magnavacchi, direttore Dinamica – è in atto un profondo rinnovo degli strumenti di gestione interna di formazione che sono stati adeguati alla digitalizzazione dei processi con piattaforme e learning, simulatori e nuovi approcci nei rapporti con l’utenza". Tutte le informazioni inerenti ai corsi e alla proposta didattica sono consultabili sul sito www.dinamica-fp.com.