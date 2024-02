Agricoltori, prende forma il bacino idrico

Comincia a prendere forma il progetto di bacino idrico che potrebbe rivelarsi salvifico per le attività agricole di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Sin dalle settimane subito successive all’insediamento, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Billi ha pianificato incontri con gli imprenditori agricoli per un confronto sul tema di drammatica attualità.

"Ormai la distribuzione delle precipitazioni alterna lunghi periodi di siccità a fenomeni intensi e questa marcata irregolarità delle piogge rappresenta una minaccia per il settore agricolo. Quindi occorre attivarsi in maniera lungimirante per un governo delle acque che garantisca il futuro delle nostre campagne", è la premessa di Billi, che venerdì sera ha incontrato i residenti a Pieve Salutare: nella frazione è stato infatti individuato un sito potenzialmente idoneo alla realizzazione del bacino idrico.

"Gli esperti coinvolti in questa fase preliminare hanno definito un’ipotesi progettuale meritevole di approfondimenti geologici e tecnici necessari a confermare la fattibilità dell’invaso. Sta procedendo quindi il percorso avviato nei primi mesi di mandato per recepire le esigenze dei nostri coltivatori, ponendoci un traguardo che sappiamo essere molto ambizioso e complesso, ma che vogliamo perseguire".

Durante la serata si è anche parlato di numeri: il nuovo bacino sarebbe ricavato su un’area di circa venti ettari adiacenti il fiume Montone, poco più a monte della Pieve. Un sito pianeggiante e sicuro, a 85 metri sul livello del mare, dove potrebbe essere immagazzinato un milione di metri cubi d’acqua sufficienti per irrigare 1.800 ettari di campi coltivati mediante una rete sotterranea di condutture e con costi energetici competitivi.

"Questi invasi ovviamente non sono accessibili al pubblico per svago o pesca – ha spiegato il sindaco –, ma abbiamo riflettuto anche sulle prospettive locali di Pieve Salutare, poiché opere simili sono state sfruttate per creare intorno percorsi didattici, ciclopedonali o aree attrezzate. Del resto la presenza di acqua migliora l’ecosistema con il proliferare di uccelli e pesci che, oltre ad abbattere fastidiosi insetti, aumentano l’interesse verso il sito".

Un progetto che solo pochi mesi fa sembrava utopistico e che ora inizia a muovere i primi passi. "Realizzare un’infrastruttura strategica come questa richiederà tempo, studio, nonché importanti finanziamenti, e siamo ancora in una fase esplorativa – conclude Billi fiducioso benchè conscio delle difficoltà –. Tuttavia, dal momento che si stanno facendo valutazioni serie e concrete, abbiamo ritenuto giusto confrontarci con la comunità coinvolta fin dalle premesse, con l’impegno ad aggiornarci man mano che si procederà con gli approfondimenti necessari". A quello di venerdì seguiranno dunque presto nuovi incontri. "Appena avremo dati più precisi sulla fattibilità del progetto, convocheremo i coltivatori per riflettere sugli scenari possibili".