Agricoltura: danni da 230 milioni di euro

di Giancarlo Aulizio

La scorsa settimana il sindaco di Modigliana Jader Dardi ha partecipato a Faenza all’incontro del Tavolo permanente dell’Agricoltura, promosso dall’Unione dei Comuni della Romagna faentina ma esteso anche ai comuni di Modigliana e Tredozio, comuni forlivesi della Valle del Tramazzo ma col fondovalle a Faenza.

All’incontro è stata presentata la relazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale da cui emergono i danni che sono derivati dalle piogge torrenziali di maggio. In tutto sono state 146 le segnalazioni provenienti dal territorio di Modigliana, che corrispondono per l’esattezza al 15,9% del totale. ossia delle 917 segnalazioni raccolte in tutto il territorio di competenza del Consorzio.

In Romagna si sono verificate ben 2.700 frane per un danno stimato solo all’agricoltura che ammonta a 230 milioni di euro, e poi a infrastrutture di viabilità e acquedottistica rurale. In Regione questo evento climatico estremo ha coinvolto 83 comuni in cui si sono verificate frane e 45 comuni dove ci sono stati allagamenti.

L’incontro era propedeutico a quello svoltosi nei giorni scorsi sempre a Faenza, per un confronto con l’Assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo. Nel documento presentato si sono poste alla Regione e al Commissario per la ricostruzione, Generale Figliuolo, le problematiche del settore agricoltura.

Modigliana e Tredozio rientrano nel bacino imbrifero del ravennate che raccoglie le acque piovane che alimentano i fiumi. I frontisti dell’asta fluviale attendono dal Commissario le autorizzazioni in deroga per superare le normative in vigore.

"E’ necessaria l’ordinanza del Commissario per il ripristino degli argini e liberare le risorse impegnate in somma urgenza, oltre 38 milioni, riconoscendo ai privati frontisti la possibilità di intervenire. - spiega il sindaco di Modigliana Jader Dardi -. Ho ricordato che a Modigliana sono iniziati i lavori di pulizia del fiume dal legname e dai tronchi d’albero e ripristino spondale nel centro urbano, sulla base di lavori finanziati nel 2022".