Agricoltura in ginocchio: "Albicocche e ciliegie a rischio dopo le gelate"

Non è certo la guerra dei dazi a togliere il sonno ai piccoli coltivatori romagnoli. L’ottovolante che preoccupa è piuttosto quello delle temperature, che in questi giorni ha messo una pesante ipoteca su alcuni prodotti stagionali, come alcuni tipi di frutta. Parliamo in particolare di albicocche e ciliegie, i cui alberi erano già in fiore quando la colonnina di mercurio è precipitata.

Marilena Portolani è la titolare un’azienda agricola, un piccolo appezzamento in zona Villagrappa e ha un banco per la vendita dei suoi prodotti nel mercato coperto di piazza Cavour. "I miei impianti sono vecchi – spiega – e non posso investire nelle reti di protezione. In questa situazione, quando gli alberi sono già in fiore, se la temperatura scende troppo rispetto alla media stagionale, si perde il raccolto".

Dunque, per Marilena e i per coltivatori della zona, la produzione di albicocche e di ciliegie a gambo sottile sarà fortemente penalizzata se non completamente persa, mentre, spiega "andrà un po’ meglio per le ciliegie ferrovia". E una forte riduzione si registrerà anche per quanto riguarda pesche e susine.

Quanto alle verdure stagionali "sto rimandando la semina di pomodori e zucchine – dice – perché temo altre gelate".

Paola Mauti