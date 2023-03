Agriturismi, è già boom di prenotazioni a Forlì: “Attratti da cibo e natura"

Maria Pia Pullini e Franco Donzellini

Forlì, 23 marzo 2023 – Con l’arrivo della primavera, le giornate del Fai, l’imminenza della Pasqua e le visite alla mostra su ‘L’arte della moda’ ai Musei San Domenico, anche gli agriturismi dell’entroterra e dell’Appennino riprendono l’attività a pieno ritmo. La conferma arriva da due strutture simbolo del turismo green e slow dell’entroterra forlivese: l’agriturismo Marzanella di Tredozio e Corte San Ruffillo di Dovadola. Racconta Franco Donzellini, titolare con la compagna Maria Pia Pullini dell’agriturismo Marzanella, una villa padronale del medioevo sui monti di Tredozio ai confini con Portico, Rocca San Casciano e Modigliana: "La gente arriva qui da noi, perché apprezza la pace, la natura e la cucina tosco-romagnola. Specialmente dopo la pandemia, la gente ama sempre più trascorrere i weekend e il tempo libero in mezzo al verde, nella campagna tranquilla e dove può fare escursioni sull’Appennino, soprattutto ora che molti hanno scoperto le biciclette elettriche". Dopo l’inverno, come sta andando la ripresa turistica? Risponde Donzellini: "Nei weekend facciamo il pieno, le prenotazioni per Pasqua sono al completo e iniziano ad arrivare anche per l’estate, come per il 2022. Ora siamo anche sul sito Airbnb, attraverso il quale arrivano prenotazioni da tutto il mondo". Il problema comune a tutte...