Agriturismo. La luna sul Trebbio, domani il trail

Si svolgerà domani, presso l’agriturismo La Luna sul Trebbio, via San Savino 44, Modigliana, il ‘Trail sul Trebbio’. Raccontano i fratelli Giulia e Davide Di Domenico, titolari della struttura: "E’ previsto un percorso competitivo di 19 km ed uno più breve e ludico di 10 km, aperto a tutti, compresi gli amici a 4 zampe. La gara assegnerà anche titolo di campioni regionali Uisp di Short Trail". I limiti per entrambe le categorie è di 150 partecipanti. Per le iscrizioni al via 30 euro per la corsa competitiva e 10 per la ludica, pasta party inclusa (polenta con cinghiale, ciambella, acqua).