Agriturismo Poderone, sabato visita guidata e degustazioni

Sabato 21 ottobre è in calendario l’evento di Utobar all’agriturismo Poderone (Campigna) dalle 10 alle 22. Il programma prevede alle 10 la visita guidata nell’orto con Nicola "alla scoperta dei principi della biodonamica e della permacultura" con intervista a cura del Collettivo Monnalisa (evento libero).

Segue alle 11.30 l’inizio degustazione di vino con il produttore @fabiospokelleri ed intervista a cura del Collettivo Monnalisa (necessaria prenotazione, max 35 posti). Si pranza alle 13 con menù proposto dalla nota azdora tosco-romagnola Lorenzina (max 85 posti e prenotazione obbligatoria). Si prosegue alle 14,30 con l’apertura del bar Uto in collaborazione con Gitana, Bifor e Falterona gin. Dalle 16,30 e fino alle 20,30 dj set con Nico Boccia e Greg Bert, Lorenzo Nada aka GodblesscomputersKoralle e Slack Jack. La prenotazione per il pranzo o per la degustazione deve avvenire telefonicamente o tramite whatsapp ai numeri: 347.9460946 (Nicola) e 351.7272230 (Ale).

Al sito internet www.utobar.it si trova il modulo per iscriversi all’evento. Il numero di posti è limitato e la festa si terrà anche in caso di maltempo all’interno dell’agriturismo Poderone.

o.b.