Agroalimentare, corso per tecnici

Irecoop Emilia-Romagna organizza un corso gratuito per 20 neodiplomati e neolaureati per tecnico per la sostenibilità per la filiera agroalimentare, preferibilmente disoccupati con un percorso di 800 ore (di cui 480 di teoria e 320 di stage) da dicembre 2023 a giugno 2024. Si tratta di una figura strategica per il soddisfacimento di elevate performance di servizio al cliente e di mantenimento dell’efficienza del sistema logistico-produttivo, in ambito agroindustriale. Il profilo possiede una buona conoscenza dei principali strumenti di pianificazione della produzione, dei vincoli e dei parametri di funzionamento della supply chain. E’ inoltre in grado di dimensionare materiali, risorse produttive e tempi necessari per l’evasione degli ordini dei clienti in condizioni di efficacia ed efficienza. La sede di svolgimento è l’Irecoop in via Galilei, 2 a Faenza (Ra) per le aule e l’Itip in via Nuova, 45 per i laboratori. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore in tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo. Con il superamento del test finale e frequenza del 90% del monte ore verrà anche rilasciato l’attestato "Sicurezza lavoratori formazione generale e specifica". La data di scadenza per l’iscrizione è l’11 dicembre alle ore 18 tramite consegna manuale o con raccomandata ar a: Irecoop Emilia-Romagna, via Galilei, 2, 48018 Faenza (Ra). La selezione si svolgerà dal 12 dicembre alle ore 10 con il test scritto, sempre nella stessa sede. Al termine dei test si procederà con i colloqui motivazionali e di approfondimento delle conoscenze generali del settore agroalimentare. Gianni Bonali