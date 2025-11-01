Agrofertil, una mano al territorio

L’azienda Agrofertil di Santa Sofia ha donato alla Asd Santa Sofia un pulmino da 9 posti che servirà alla polisportiva a garantire un servizio di trasferta per i giovani calciatori minorenni da Cusercoli ai campi di gioco di Galeata e Santa Sofia e in occasione delle trasferte di campionato. "Un gesto importante quello di Agrofertil – commenta il presidente della Asd Santa Sofia Sauro Conficoni –. L’azienda da anni ci sta supportando e anche grazie al presidente Guido Sassi, da sempre vicino alla società in varie forme, e al direttore Francesco Marianini riusciamo a gestire al meglio le attività di ben 170 giovani calciatori iscritti, garantendo loro una sana attività sportiva in sicurezza e, come richiesto dalle famiglie, anche una parte dei trasferimenti quando i genitori sono impossibilitati a provvedere. Uno sforzo importante che richiede però alla società la gestione di ben tre mezzi con evidenti costi e la percorrenza di migliaia di chilometri all’anno".

Agrofertil dal 2012, dopo anni di difficoltà nella gestione tecnologica dell’impianto e nel controllo delle esalazioni, è diventata azienda di successo, formata da 58 soci e con 30 dipendenti. L’impianto di Forese Macallè produce fertilizzanti di alta qualità agronomica utilizzati anche nelle culture biologiche, venduti da Bolzano alla Sicilia, ed è "fondamentale per dare risposte agli allevatori – dice Marianini –, comportandosi come una concimaia collettiva dove, con un approccio di recupero, facciamo fermentare letami e polline che diventano materia prima naturale per la formazione dei nostri prodotti: concimi organici, organo-minerali e ammendanti, che favoriscono la biogenerazione del suolo e lo sviluppo armonico delle coltivazioni".

Parola finale al presidente Guido Sassi, noto imprenditore del settore avicolo romagnolo e nazionale. "Nel triennio 2023-25 come Agrofertil – precisa – abbiamo investito sul territorio 172mila euro per dare una mano ad associazioni culturali, ricreative e sportive, enti, parrocchia, scuole, Fraternita di Misericordia don Giulio Facibeni di Galeata e Vigili del Fuoco Volontari di Civitella. Lo spirito è quello di favorire il mondo giovanile e gli anziani e di contribuire alla realizzazione di spazi sociali come la sistemazione dell’area esterna della Casa della Comunità di via Nefetti, il restauro dell’oratorio del Crocifisso,o recentemente il giardino pubblico intitolato all’artista Enzo Bellini". Tra i beneficiari le Pro loco, il Corpo bandistico Roveroni, il Premio Sportilia, la Asd Santa Sofia, la Corale, l’Istituto Comprensivo.

"Ora l’azienda è in buona salute – conclude Sassi – dopo anni in cui, nonostante gli sforzi prodotti, non riuscivamo a fermare le esalazioni maleodoranti che colpivano alcune zone. I bilanci sono positivi, il prodotto che esce dall’impianto è ricercato, i soci sono contenti e di conseguenza è giusto che una parte degli utili sia destinato a finalità sociali".